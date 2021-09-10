В Шымкенте промышленные теплицы на грани разорения.

Им предстоит вернуть субсидии от государства, а это более миллиарда тенге. Так решила Генеральная прокуратура после того, как проверила распределение денег. Средства на приобретение оборудования предприниматели получали несколько лет назад, однако спустя время аудиторская проверка выявила нарушения.

О бедственном положении заявили 8 предпринимателей. Все они несколько лет назад получили государственную поддержку в виде субсидий. Но аудиторская проверка Генеральной прокуратуры вдруг выяснила, что деньги им достались незаконно.

«Если он построил теплицу на 3-4 гектарах, получается 200 миллионов, 150 миллионов. У каждого разная сумма. У кого-то 100 миллионов. Они должны возвращать. Если они на этот шаг пойдут, то любое предприятие окажется на грани банкротства. Они вынуждены будут останавливаться», — говорит Мырзахмет Снабаев, председатель Ассоциации тепличных хозяйств.

Предприниматели говорят, что субсидии на руки никто не получал. Деньги поступали на спецсчет в банке, а затем перечислялись кредитору. Потратить их можно было только на покупку оборудования из-за рубежа. Однако проверяющие заподозрили, что средства ушли не по назначению.

«Нужно комплексно пересмотреть правила. Мы уже адресовали наши пожелания на уровне центрального аппарата «Атамекен». Сейчас, наверное, с профильными ведомствами, министерствами, комитетами нужно будет отрабатывать в ближайшее время. Я бы хотел обратить внимание, что Шымкент первым этот вопрос поднимает», — говорит Нурлан Кабиштаев, директор Палаты предпринимателей г. Шымкента.

В общей сложности в казну нужно вернуть 1 миллиард 800 миллионов тенге. Акимат на основании аудиторской проверки уже подал иск в суд.

«Иски, все наши требования были на основании представления прокуратуры и заключения аудитора. Оценка заключения аудитора может обжаловаться только в суде, то есть в судебном порядке», — говорит Абунасыр Жанбатыров, заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

Никакой другой орган на данное заключение не повлияет. Первое судебное заседание уже состоялось. За тем, как решится данный вопрос, сейчас наблюдают аграрии по всей стране. Ведь в похожей ситуации, по данным Палаты предпринимателей, тепличные хозяйства и в других регионах.