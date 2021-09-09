Принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку в регионе и важность мер, направленных на снижение заболеваемости и необходимое лечение, руководством завода было принято решение запустить технологическую установку по выработке газового технического кислорода и обеспечить заполнение баллонов техническим газообразным кислородом для медицинских учреждений города Шымкент и Туркестанской области.

Так, за период август-сентябрь месяцы текущего года общий объем обеспечения кислородом составил 8112м3, сообщает Пресс служба ТОО «ПКОП».

Распределение кислорода производилось через ТОО «KAZMEDPRIBOR» с целью доведения кислорода до качества соответствующего ГОСТу-558378 и дальнейшей доставки в медицинские учреждения.

Хотелось бы отметить, что все процедуры по обеспечению кислородом больниц были согласованы с управлениями общественного здоровья г.Шымкент и Туркестанской области, при этом помощь оказывается на безвозмездной основе.

При заправке и отпуске кислородных баллонов на специально оборудованном транспорте соблюдались необходимые меры в соответствии с установленными техническими требованиями и санитарными процедурами.