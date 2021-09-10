Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с активом области по реализации Послания Президента РК К. Токаева народу Казахстана от 1 сентября «ЕДИНСТВО НАРОДА И СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ – ПРОЧНАЯ ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ».

В заседании в онлайн режиме приняли участие представители интеллигенции, депутаты областного маслихата, руководители правоохранительных органов, представители СМИ, работники образования, здравоохранения, акимы районов и городов.

Глава региона остановился на всех направлениях развития Туркестанской области, обозначил семь основных приоритетных направлений Послания и конкретную работу. «Туркестанская область, основанная Указом Елбасы, за три года развития добилась высоких результатов во всех направлениях. В частности, по программе « Экономика простых вещей » одобрено 307 проектов и на их реализацию выделено 41,7 млрд тенге. Регион лидирует в этом направлении по республике. В рамках программы « Дорожная карта бизнеса » предпринимателям оказывается большая поддержка. В этом году на развитие данной программы выделено 7,7 млрд тенге, что в 3,8 раза больше, чем в прошлом году. Большая поддержка со стороны государства оказывается развитию жилищного строительства. В ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию более 4 млн кв.метров жилья», — сказал аким области.

Наряду с этим, на постоянном контроле находится и вопрос обеспечения кормовыми запасами. Есть реальная возможность заготовить необходимых области 3,9 млн тонн кормов. По диверсификации посевов объем кормовых культур увеличился на 2,6 тыс. га и размещен на 215,4 тыс. га. Глава региона остановился на работах по экономическому развитию в период пандемии, повышения эффективности системы здравоохранения, качественного образования. В целях ликвидации трехсменных школ и организации качественного образования детей в области ведется строительство 78 школ. В этом году будет завершено строительство 44 школ. За 5 лет планируется построить 134 новые школы. Кроме того, через механизм государственно-частного партнерства в четырех районах будут построены 4 школы с углубленным образованием.

В 2025 году планируется довести долю автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 99,5%. В текущем году будет подведен природный газ в 444 населенных пунктах. А в ближайшие 5 лет голубым топливом регион будет обеспечен на 85,6%. По итогам года централизованной питьевой водой будут охвачены 717 населенных пунктов. К 2025 году предусматривается полный 100% охват. Планируется строительство паровой газовой котельной, которая позволит обеспечить новый строящийся город Туркестан необходимыми теплоэнергетическими источниками. Кроме того, начато строительство таких подстанций, как «Центр», «Север», «Бадам», которые будут качественно распределять электроэнергию.

» В области имеется 42 водохранилища, вместимость которых составляет 8,7 млрд м3. Для гарантированного водообеспечения сельхозтоваропроизводителей планируется строительство еще 2 водохранилищ, дополнительная емкость которых составит 68 млн м3. Работа по расселению жителей южной части страны в северные регионы ведется в Туркестанской области с 2016 года. На сегодняшний день переселено 302 семьи, в которых проживает около 1,5 тыс. человек. В целом по Республике доля Туркестанской области в этом вопросе составляет 30%. Теперь перед нами стоит задача улучшать и увеличивать наши показатели, эффективно реализовать те направления, которые определены в Послании Президента», — сказал Умирзак Естаевич.

На заседании выступили ряд докладчиков, которые поделились своими мнениями о поставленных задачах и проводимой работе в рамках Послания. «Мы должны полностью выполнять все поставленные задачи в Послании. В это непростое время улучшать благосостояние населения. А это по плечу только образованным личностям. Поэтому Президент призвал интеллигенцию активнее принимать участие в решении важных вопросов, относительно будущего страны. Здесь мы должны привлекать местную интеллигенцию, лидеров на местах. Мы считаем, что принцип и политика сектора во время Арысского инцидента показали свою эффективность»,-сказал член АНК Алишер Сатвалдиев. В завершение аким области Умирзак Шукеев поручил качественно реализовать задачи, поставленные Главой государства в Послании народу Казахстана и усилить работу в этом направлении.