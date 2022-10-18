Послание президента обсудили преподаватели Маятасской школы

Послание президента придаст новый импульс сфере образования. Такого мнения придерживается коллектив Маятасской средней общеобразовательной школы.

Члены партии «Amanat» Енбекшинского района встретились с учителями и обсудили Послание Главы государства. До 2025 года 800 тысяч детей будут обучаться в современных школах. На совещании также прозвучали предложения о выходе на пенсию учителей с 25-летним стажем.

Глава государства выразил уверенность, что школьные учителя сыграют решающую роль в построении нового Казахстана. За последние годы было реализовано немало проектов по повышению привлекательности этой профессии, говорит исполнительный секретарь партии «Amanat» Енбекшинского района Гульжайна Жахаевна. Послание Президента обсудили в Маятасской средней общеобразовательной школе №119. Члены информационно-пропагандистской группы встретились с коллективом учебного заведения.

Гульжайна Жартыбекова, исполнительный секретарь Енбекшинского районного филиала партии «Amanat».

В каждом своем послании Президент уделяет большое внимание мерам поддержки педагогов школ и ВУЗов. Так, был принят документ, определяющий статус педагога, а в последнем послании прозвучал вопрос повышения заработной платы учителей. Участники совещания высказали предложение о том, чтобы учителя, проработавшие больше 25 лет, раньше выходили на пенсию.

Айгуль Дауытова, заместитель директора средней общеобразовательной школы № 119:

«В послании было сказано, что будут награждать учителей с 25-летним стажем. а те, кто проработал более 30 лет, не будут сдавать тесты. Я хочу предложить, чтобы учителя с 25-летним стажем могли выйти на пенсию. Потому что за такой срок работы педагоги проделывают огромную работу как с детьми, так и с учителями. У них есть свои семьи, а педагогическую деятельность и семейную жизнь очень сложно совмещать. Я все это понимаю, я сама учитель. Поэтому есть такое предложение, было бы хорошо».

Более 30 % бюджета третьего мегаполиса направлено в сферу образования. В новом учебном году 100% учащихся начальных классов охвачены горячим питанием. Для этого предусмотрено около 6 млрд тенге. В ходе совещания учителя также смогли задать свои вопросы членам партии «Amanat».