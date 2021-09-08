Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, где был одобрен алгоритм рейдов по вакцинации.

Разработчиками данного алгоритма являются Министерство здравоохранения, заинтересованные государственные органы и НПП «Атамекен», сообщает zakon.kz.

Отмечается, что в ходе рейда мониторинговая группа, помимо ранее установленных нарушений, будет проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19.

Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19, формируется на основе карты вакцинации проектным офисом.

Как уточняется, порядок регистрации рейда МГ осуществляется на электронной платформе InfoKazakhstan.

При выходе на объект МГ работодателем предоставляются списки всех работников (ФИО, ИИН) с указанием вакцинированных и сотрудников с документами об освобождении от вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более семи дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев).

МГ выборочно (при количестве работников от 50 до 200 человек — не менее 10% от присутствующих работников, от 201 до 500 — не менее 5%, от 501 до 1000 — не менее 3%, свыше 1000 — не менее 1%) проверяет статус сотрудников через приложение Ashyq и делает сверку со списком работников, представленным работодателем.

В случае выявления сотрудников, имеющих иной статус, кроме «зеленого», у работника запрашивается информация (справка), дающая право нахождения на рабочем месте без вакцинации (ПЦР-исследование сроком не более семи дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев).

В случае подтверждения нарушения порядка вакцинации МГ формирует материалы с отражением конкретно этих лиц и направляет в органы СЭС для последующего принятия решения. Предприятию (руководителю либо иному уполномоченному лицу) разъясняется необходимость ограничения допуска невакцинированных сотрудников на объект деятельности.

Орган санитарно-эпидемиологической службы на основании поступивших от МГ материалов выдает (направляет) объекту постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

МВК по нераспространению COVID-19

Как отмечается, при повторном установлении МГ фактов необоснованного допуска сотрудников на рабочие места в течение установленного в постановлении срока рассматривают вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности в соответствии с КоАП РК.

Местные исполнительные органы по результатам применения административных мер к объектам приостанавливают участие объекта в проекте Ashyq.