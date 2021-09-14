К ограничению свободы приговорили аферистку, задержанную полицейскими Туркестанской области.

Раннее в дежурную часть Мактааральского РОП с заявлением обратились сразу две местные жительницы, ставшие жертвами мошенничества. Со слов потерпевших, в феврале 2020 года малознакомая женщина, войдя в доверие, обещала им помощь в получении безвозмездных госсубсидий в размере 580 тысяч тенге. Доверившись аферистке, одна из них отдала 30 тысяч тенге, а другая сельчанка – 120 тысяч тенге. Однако мошенница так и не выполнила своих обещаний. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

На раскрытие преступления ориентировали следственно-оперативную группу, созданную из числа опытных сотрудников полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой и доставили ее в районный отдел для дальнейшего разбирательства. Следствием установлено, что аферистка потратила полученные путем мошенничества деньги на собственные нужды.

После завершения досудебного расследования, собранные материалы направили в Мактааральский районный суд для принятия законного решения. На сегодняшний день постановлением суда подсудимую признали виновной по указанной статье и назначили три года ограничения свободы.