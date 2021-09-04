В микрорайоне Асар-2 всего 9 улиц. По словам местных жителей, для половины населения коммунальные блага — настоящая роскошь.

А не создают их потому, что вместо частных строений здесь должны построить многоэтажные дома. Эта новость стала для местных жителей полной неожиданностью. По этой же причине асаровцы не могут и узаконить строительство.

«Мы переехали сюда в 2013 году. Построили дом в 2014 году. Когда мы закончили строительство, пошли оформлять документы и нам сказали, что их не дадут, потому что на месте наших домов построят высотки. Мы были в шоке!», — говорит Жанибек Сандыбаев, житель Шымкента.

У жителей этой части микрорайона нет ни воды, ни света, ни газа и даже дороги.

Несколько лет люди обивают чиновничьи кабинеты. Правда всё без толку. А недавно сильный ветер едва не повалил электрические столбы. При том, что напряжения в домах и так «еле живое».

«Частное освещение здесь, но оно очень дорогое. Оно вдвое дороже, чем государственное. И электричество очень слабое. Мы не можем включить морозильник или кондиционер. Все горит. Кто поможет нам?», — недоумевает Альжан Даулбаев, житель Шымкента.

Объясниться с местными жителями решил заместитель акима Каратауского района. По его словам, изначально здесь действительно планировалось построить многоэтажку. Однако позже в план застройки внесли изменения. Чиновник заверил собравшихся, что их проблемы решат.

«В сентябре будет госэкспертиза земель. Новая проектная смета. Деньги из маслихата будем выделять. Работы начнутся в этом году, но они будут переходящие на 2022 год», — говорит Азамат Парманов, заместитель акима Каратауского района.

В местном акимате пообещал засыпать дорогу гравием. После прокладки коммуникаций займутся асфальтированием. Жители Асар-2 надеются, что чиновники сдержат обещания, как и проследят за тем, чтобы подведение воды, газа и электричество не отложили в долгий ящик.

Анастасия Новикова