97,6 % населения Шымкента обеспечат электроэнергией

97,6% населения Шымкента до конца года будет обеспечено качественной электроэнергией, сообщили чиновники.

Напомним, в прошлом году была запущена подстанция Бозарык. Это позволило через подстанцию «1-М-1» провести электроэнергию в микрорайоны Асар-2, Кайнарбулак, Западный и Северный, в общей сложности 8 населенных пунктов. В целях бесперебойного электроснабжения новых микрорайонов Шымсити и Туран до 2025 года в городе планируется строительство 6 подстанций .

Жители отдаленного микрорайона Асар-2 довольны новыми электролиниями. 10 лет люди зависели от частного трансформатора, не сосчитать сколько за это время сгорело бытовой техники, говорят жильцы. Мать пятерых детей не скрывает радости, за потребленную электроэнергию семья теперь будет платить по утвержденному государством тарифу.

Гаухар Абишева, жительница мкр. Асар-2 :

-«За потребленную электроэнергию будем платить по тарифу 16 тенге 70 тиын. А платили до этого по тарифу 30 тенге. Часто свет отключался. Приходилось звонить во все диспетчерские, чтобы дали свет. Часто обрывались провода. Из-за скачка напряжения телевизоры, холодильники, стиральные машины выходили из строя».

На территории микрорайона Асар-2 , где проживает более 2,5 тысяч жителей, будут установлены 24 трансформаторные подстанции, протянули новые линии электропередач, протяженностью 30 километров. Заменили старые деревянные столбы на железобетонные. Проектная стоимость объекта свыше 1 млрд тенге.

Боранбай Болатбеков, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента:

— «Ввод в действие подстанции Бозарык, строительство которого на протяжении 7-8 лет не могли завершить, дал положительный эффект. В результате через подстанцию «1-М-1» появилась возможность обеспечить качественной электроэнергией Асар-2, Кайнар булак и дачу «Солтустик». До конца этого года обеспеченность населенных пунктов электроэнергией в городе составит свыше 97 процентов».

Работы по электроснабжению Кайнарбулак на переходящем объекте общей стоимостью 2 млрд 195 млн тенге начаты в прошлом году. Подрядная организация установила 3 тысячи железобетонных опор, из трех тысяч двухсот. Согласно проектно-сметной документации будет проложено 24 км линий электропередач.

Арман Сейдахмет, начальник участка подрядной организации:

-«Все трансформаторы сами видите завезли. Из 35 трансформаторов по 11 сейчас производим монтажные работы. До конца этого года планируем все работы завершить и жители Кайнар булака будут обеспечены качественной электроэнергией».

До конца года обеспечат качественной электроэнергией кроме микрорайонов Асар-2, Кайнарбулак , массивов «Солтустик», «Батыс», «Жанаталап», «Нуртас», «Сауле», «Достык». В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения вновь построенных микрорайонов Шымкента до 2025 года планируется строительство 6 подстанций.