Здесь строят почти пять километров дорог. Подрядчиком выступает компания «СеверЮг-Универсал».

На месте строительства побывал аким города Габидулла Абдрахимов. Он поручил выполнить все работы качественно и в срок. Дороги будут сданы уже осенью.

Также готовится ПСД по строительству девяти дорог протяженностью 12 км. В микрорайоне ведется и строительство электросетей. Сдача объекта, которая запланирована на ноябрь 2020 года, позволит обеспечить электроэнергией 2765 домов, или 11 тысяч жителей.

Кроме этого, готовится ПСД по обеспечению газом. Газопроводные сети будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года.

Г. Абдрахимов поинтересовался у жителей микрорайона их проблемами и отметил, что решаться они будут поэтапно.