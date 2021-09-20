В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что в Таразе и Шымкенте детей увозят из школ в неизвестном направлении.

Школьников при этом якобы вакцинируют препаратом в виде капель, которые их заставляют принимать внутрь. Это неправда, сообщает stopfake.kz.

Информацию уже опровергли в Министерстве образования и науки РК.

Как сообщили в ведомстве, ничего подобного в школах страны не происходит.

«Информация не соответствует действительности. Ведомство неоднократно заявляло о том, что противоправных действий в отношении детей не будет. Просим родителей не верить подобной ложной информации. В этом году имеются все средства для защиты здоровья граждан (маски, антисептики, дезинфицирующие средства и т. д.). Наши ученые разработали вакцину от коронавируса, что вывело отечественную науку на новый уровень. Офлайн-формат обучения проходит во многих странах. Министерство образования и науки РК также организовало учебный процесс в традиционном формате. За первые две недели обучения коронавирусом заразились менее 1% от общего числа школьников», — сообщили в пресс-службе министерства.

Отдельно стоит отметить, что на сегодняшний день широко применяется лишь одна пероральная вакцина, то есть в виде капель, принимаемых внутрь. Это препарат для иммунизации против полиомиелита.

Против COVID-19 вакцины в таком виде не существует.

Детей от 12 лет и старше разрешено прививать препаратом производства Pfizer/BioNTech, который вводится в дельтовидную мышцу, то есть в плечо.

В Казахстан эта вакцина пока не поступала. Первая партия прибудет в страну в октябре 2021 года.

Таким образом, все, озвученное в рассылке, – фейк.