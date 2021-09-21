Жители жилищного комплекса «Стандарт» в мкр Туран-2 бьют тревогу. В многоэтажках нет воды, электричества, канализация не работает.

На единственный транспорт маршрутный автобус №56 можно попасть, пройдя по пыльной дороге протяженностью 2,5 км. Ответственные за инфраструктуру уверяют, что в течение 10 дней подключат воду, затем, электричество и природный газ. Люди не верят обещаниям чиновников и поэтому отчаявшиеся обратились за помощью к самому акиму.

Жители микрорайона «Туран-2» требуют, чтобы на их проблему обратили внимание. После заселения в новый жилой комплекс в квартирах нет ни газа, ни света

Сколько можно? Какой месяц мы просим о помощи. Нам жилье не бесплатно досталось. Мы его купили. Будем десятки лет платить кредит. Многие квартиры купили по госкредитной программе. Нам некуда идти. Съемные квартиры сдали и пришли в новое жилье. А здесь не подведена инфраструктура.

Шолпан Сабиткызы приобрела трехкомнатную квартиру в жилом комплексе по госпрограмме «Шанырак». Ключи получила в мае, а инфраструктура до сих пор не подведена к дому, возмущается жительница : «Если нет воды и электричества, тогда зачем нам дали ключи от квартир, чтобы мы делали ремонт. Мы ушли со съемной квартиры, детей перевели в другие школы. Нам теперь приходится платить кредиты и оплачивать съемную квартиру. Так как нет никаких условий для проживания».

Турановцы воду привозят с другого объекта подрядчика. Ответственные за подведение инфраструктуры в жилой комплекс заверил что уже в ближайшие дни решиться вопрос с водообеспечением.

Абдикерим Наурызхан, директор ТОО «СтарСтрой»:»В документы на водопроводную систему два раза вносили изменения. Если ПСД одобрят в городском управлении водоканала и водоотведения, то мы дальше продолжим работу по подведению воды в многоэтажки. В течение 10 дней мы дадим воду».

Новоселы вынуждены справлять нужду на улице.»Нечего стесняться, дома воды нет, а на улице нет биотуалета, как приспичит, ходим в задворки дома. Гостей не приглашаем, неудобно»,- житель мкр.Туран-2 Еркин Алишев.

Застройщик уверяет, все недочеты будут устранены после составления дефектного акта. Что касается коммуникаций, то проект создавался без наружных сетей.

Виктор Махутин, главный инженер ТОО «Онтүстик Курылыс Сервис»:»13 сентября должны были подвести воду, но уже 20 число, водопроводная сеть не подведена к комплексу. Мы писали в управление строительства, отправили три письма, но ответы не получили».

«Везде трубят про преимущества госпрограмм «Шаңырақ» и «7-20-25» И что?! К дому инфраструктура не подведена, как так можно, — возмущается жительница.

Терпению есть предел, говорят новосёлы. Они устали от пустых обещаний застройщиков.

«Нам квартиры не бесплатно давали, мы их на кровные деньги приобрели. И еще нам в течение десяти лет нужно расплачиваться. Из-за того, что воды и электричества нет, нам приходится продолжать жить в съемных квартирах платить за нее и за новую. Почему нас никто не слышит? Почему мы должны обивать пороги. Кто нам поможет», — возмущается житель дома.

Абильсеит Рабаев, руководитель управления строительства г. Шымкента: Да, допустили ошибки. Дом был построен инвестором, ответственность за разработку проектно-сметной документации и экспертизы возложена на него. Все эти нюансы я доведу в соответствующие органы».

Ответ чиновника не устроил жителей новостройки, которые вынуждены ежемесячно платить до 170 тысяч тенге за ипотеку. Люди решили подождать неделю. В случае невыполнения обещаний, люди намерены собираться до тех пор, пока им не дадут свет и воду.