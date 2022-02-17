Люди получили новые квартиры, правда назвать их новыми, язык не поворачивается, говорят они.

Долгожданное жилье, полученное по госпрограмме, принесло людям разочарование. При сильных ветрах дом грохочет, а в дождь течёт крыша. Новосёлы пишут многочисленные жалобы с требованием залатать дыры в новых домах.

Новосёлы стояли в очереди годами, мечтая получить долгожданную квартиру. Но судьба сыграла злую шутку. Люди ожидали заехать в комфортные квартиры, а получили дыры в стенах и протекающую крышу. В новом жилье всё приходится переделывать.

Актолкын Куралбай, жительница г. Шымкента:

“Я уже три месяца ремонт делаю – устала! Одно сделаю, другое разваливается. Там поправлю, третье развалилось! Все приходится переделывать. Я три месяца боюсь двери протирать, потому что с них краска осыпается! Я не понимаю, какой начальник такой ремонт мог принять! Линолеум весь кусками, в дверях огромные щели!”

Из-за отсутствия отопления некоторые семьи заселяться не торопятся. Поэтому многие квартиры в домах микрорайона Туран-2 пустуют. Однако, ежемесячную плату за жильё по госпрограмме платить приходится . А тем, кому идти некуда, тратятся еще и на электричество. Без обогревателей не согреться.

Гульнур Кольбай, жительница г. Шымкента:

“У нас, например, двухкомнатная квартира. Она мне стоила больше 12 миллионов. Ежемесячно я плачу 95 тысяч тенге. Вот и думаю: за ипотеку мне заплатить или счет за электричество? Почему все так некачественно? Почему так холодно? У меня едва до 20 градусов дома доходит”.

Недовольны новосёлы и благоустройством двора. Игровая площадка маленькая, как и зона для парковки автомобилей. А проезжая часть очень узкая, машины с трудом проезжают. Между тем, чиновники уверяют — объекты строились согласно утвержденной проектно-сметной документации. Но недочёты всё-таки признали.

Оспан Абиев, начальник отдела управления строительства г. Шымкента:

“Чаще всего обращаются, что с фасадной части дует ветер. А второй вопрос: что как-бы не полноценно закрываются двери и окна. На счет щелей, сейчас в данный момент замазывают, вот третий дом в данный момент. Ребята работают, фасадчики”.

Владельцы квартир просят назначить соответствующие проверки, пока новостройка не превратилась в аварийную. А пока по команде чиновников с сегодняшнего дня каждая дыра девятиэтажек забивается пеной.

Диас Мусаев