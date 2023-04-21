В Туране-2 продолжается массовая застройка

В отдаленном микрорайоне Туран-2 идет активное строительство жилого сектора.

Сейчас за счет государственного бюджета ведется строительство 20 жилых домов. Это значит, что в ближайшем будущем сюда заселятся более 1000 новоселов.

В прошлом году в микрорайоне были подведены тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети. В этом году занялись дорогами: выровнили земли, постелили асфальт, построили тротуары.

В целом сейчас местные власти активно занимаются жилой застройкой отдаленных населенных пунктов- город растет. В планах — децентрализация мегаполиса. То есть каждый район планируют застраивать так, чтобы в пешей доступности были все необходимые социальные объекты: поликлиники, школы, детсады. В таком случае у жителей отдаленных населенных пунктов не будет необходимости ездить далеко.

А начали с самого главного — с жилых комплексов и строительства школ. В ближайшие 3 года в Шымкенте построят 25 комфортных школ, большая часть из них находится в новых отдаленных населенных пунктах. Это решающий фактор при выборе жилья. Ведь дома, в пешей доступности от которых есть хорошая государственная школа, всегда будут в цене. Подробнее о местах расположения новых школ можно почитать тут.