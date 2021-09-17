17 сентября в Шымкенте прошла Ярмарка вакансий.

Управление занятости и социальной защиты и городской молодежный ресурсный центр провели мероприятие на Арбате города. Ярмарку открыла руководитель городского управления занятости и социальной защиты Балмаржан Нарбекова. По ее словам, такие мероприятия помогут снизить безработицу.



«Ярмарка — это возможность сократить количество безработной молодежи и обеспечить постоянной работой граждан, ищущих работу. Такие мероприятия дают возможность находить решения проблемным вопросам между потенциальными работниками и работодателями. Также центр занятости предлагает горожанам трудоустроиться на временные рабочие места по направлениям «Социальные рабочие места», «Молодежная практика», «Первое рабочее место» в рамках государственной программы «Еңбек». Участники ярмарки получили консультации специалистов по работе с порталом enbek.kz», — отметила руководитель управления Балмаржан Нарбекова.

Работу предложили и должникам по алиментам. В исполнительной системе самые проблемные родители, которые не платят алименты. Отказ от работы будет восприниматься, как умышленное уклонение от уплаты долга. Таких родителей могут привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности.

«Алименты — всегда проблематичная тема. В основном муж не работает и перестает платить их. Около 700 должников алиментов не уплатили, не платили свыше трех месяцев. Нам дали поручение, чтобы каждый судоисполнитель напомнил родителям, которые не платят алименты, что будет Ярмарка вакансий на Арбате, и чтобы они по возможности посетили мероприятие. Я думаю, что в дальнейшем они трудоустроятся и закроют свои долги», — говорит заместитель руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей по городу Шымкента Даулет Шайыхов.

К слову, горожанам без работы предоставлялась и бесплатная психологическая помощь, в рамках мероприятия можно было получить консультацию специалистов центра занятости.

Коркем Усибалиева