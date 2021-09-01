мясных прилавков непривычно пусто.

Продавцы говорят, небывалое затишье на шымкентских рынках уже несколько недель. Возможно, сказался рост цен. Только за последний месяц ценники подскочили вверх. Так, если говядину продавали по 2100 за килограмм, то сейчас за нее придется выложить все 2,5 тысячи тенге.

«Мякоть 3000-2900, раньше была 2500. Конина 2800 стоит, раньше 2500-2600», — рассказала Сузанна Алиева, продавец.

Дешевле всего свинина — за килограмм продавцы просят 1800 тенге, она подорожала на 100 тенге. А вот баранина наоборот, упала в цене сетуют торговцы. Говорят, за если раньше это было самое дорогое мясо, то сейчас его продают по 2400 за килограмм.

«Много хорошей баранины, покупателей нет, спроса нет поэтому идет резкий спад цен на баранину. Сейчас сентябрь покупают детям вещи и видимо из-за коронавируса спад цен идет», — говорит Газиза Айдарбекова, продавец.

Редкие покупатели у мясных прилавков говорят, несмотря на рост цен, меньше мяса есть не стали.

По словам фермеров, цены в этом году взлетели из-за дорогих кормов. В среднем, ценники на них поднялись на 60-70 процентов. Но есть и совсем золотые корма. Так, предприниматели говорят, солома стала дороже на 500% а сено подорожало в 2 раза! Поголовье скота, в связи с этим, в этом году не увеличивали. В среднем мясо по рыночной цене с учетом НДС, отпускают по 2350 тенге за килограмм.

«Если бычков раньше мы закупали по 200-250 тысяч, и на корма уходило 150 тысяч тенге, то сейчас бычков покупаем по 250 тысяч, и на корма уходит 200-250 тысяч. Думаем что поддержку государство окажет, но пока нет, хромаем, хорошенько хромаем», — говорит Фаррухжан Ирсалиев, председатель СПК Ет Агро-Манкент.

По данным аналитиков energyprom.kz мясо стало дороже по всей стране. В разрезе регионов удорожание сильнее всего ощутили в Мангистауской области и Шымкенте — сразу на 14%. А также в Туркестанской на 12,7%. Вот только по данным Шымкентского акимата, ситуация с ценами на мясо получше. Статисты городской администрации высчитали что мясо за год поднялось не на 14 а на 11%.

«Мы заключили договора с предпринимателями на сумму 4,2 миллиарда тенге. В трех супермаркетах города товары в том числе и мясо реализуют по заниженным ценам, -10% от установленных предельных цен. Кроме того, с двумя местными производителями мяса были заключены договора и они продают мясо также по заниженной цене», — рассказал Кайрат Бахарбеков, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкента

Между тем, цены на мясо продолжают расти. И, судя по всем прогнозам специалистов, мясо скоро превратится в доступный только по праздникам деликатес. Выхода два: смириться с новыми ценами или выбирать, что подешевле, например, курицу.