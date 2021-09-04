Шымкент славится своими мясом птицы и яйцами. Вот только уже совсем скоро они могут подняться в цене.

Для выхода из зимовки крестьянам Казахстана необходимо порядка 650 тыс. тонн фуражной пшеницы. Но цены на корма завышены. Специалисты говорят, что к зиме яйцо может подорожать еще на 7 процентов, от уже завышенной цены. Стоимость яйца в Шымкенте сейчас колеблется от 450 до 520 тенге за десяток. Без помощи государства крестьянам придется уменьшить поголовье птицы. И хотя дотации сейчас и есть, они минимальны — на одно яйцо выделяются субсидии в 1 тенге.

«Цена на пшеницу по сравнению с прошлым годом поднялась на 25%, естественно, что она будет влиять на наши себестоимость яйца и другие затраты. Сделаем расчеты, анализы и посмотрим на сколько повысится наша продукция», — говорит Абилкасым Досболов, учредитель ТОО «Шымкент кус».

А между тем шымкентские фермеры выдвигают свои предложения: выделить птицефабрикам собственные земли для выращивания зерна. Тогда бы и себестоимость была ниже, как и отпускная цена. Нужны и дотации на дизельное топливо.