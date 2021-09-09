Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента расследуется уголовное дело в отношении руководителя и двух сотрудников методического центра управления образования акимата Туркестанской области, а также соучастника – жителя Шымкента по факту хищения более 36 млн тенге.

Денежные средства были предназначены на питание в рамках подготовки учащихся средних школ и студентов колледжей к республиканским спортивным мероприятиям, сообщает Пресс-служба АФМ РК.

Хищение осуществлено путем подделывания подписей спортсменов в соответствующих ведомостях. То есть деньги из бюджета выделялись, а подготовка спортсменов на должном уровне не проводилась.

Также в ходе следствия обвиняемые по предварительному сговору попытались дать взятку в сумме 6 млн тенге оперативнику ДЭР для положительного решения проводимого расследования в отношении них.

Сотрудникам методического центра грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет.

В настоящее время уголовное дело находится в прокуратуре Шымкента.

Иная информация разглашению не подлежит.