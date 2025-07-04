Что тормозит развитие Созакского района?

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров с рабочей поездкой посетил Созакский район. Глава региона провёл расширенное совещание с участием местного актива, руководителей управлений и акимов сельских округов. Главной темой встречи стало ускорение социально-экономического развития района и поиск новых точек роста.

На совещании были подняты острые вопросы, сдерживающие развитие Созакского района. Представители профильных управлений доложили о текущем положении дел. Глава области отметил: район по-прежнему сильно зависит от добычи урана, и без экономической диверсификации говорить о устойчивом развитии невозможно.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Необходимо срочно пересмотреть подходы. Агросектор недооценён, инвестиции в него минимальны. Совместно с управлениями нужно выработать конкретный план по диверсификации экономики. Ответственность — персональная».

Он поручил в десятидневный срок разработать по каждому сельскому округу дорожную карту проектов на 2025 год с указанием сроков и исполнителей. Особое внимание — реализации программы «Таза Қазақстан», развитию инфраструктуры и повышению качества жизни сельчан. Акимы, не справляющиеся с задачами, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.

С отчётом выступил и аким района Мухит Турысбеков. По его словам, за пять месяцев в местный бюджет поступило более 15 млрд тенге — с превышением плана на 3,4 млрд. Валовой региональный продукт достиг 380 млрд тенге — рост более чем на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём инвестиций также увеличился — до 81 млрд тенге, что в полтора раза выше прошлогоднего показателя.

В рамках программы «Таза Қазақстан» коммунальные предприятия района получили новую спецтехнику. Только «Шолаккорган-су» передано 7 единиц, «Созақ сәулет» — 20. Районный центр разбит на 5 секторов, за более чем 140 улицами закреплены ответственные службы. Высажено свыше 27 тысяч деревьев.

Также аким области посетил саксаульные лесонасаждения на территории государственного учреждения «Созакское лесное хозяйство». С 2021 года здесь высажено почти 30 миллионов саженцев на площади свыше 24 тысяч гектаров. Работы продолжаются.