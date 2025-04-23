Жители Созакского района ждут реальных дел, а не обещаний

На прошлой неделе Созакский район с рабочим визитом посетил аким Туркестанской области. Он встретился с жителями, выслушал обращения, обсудил волнующие проблемы и презентовал новые проекты.

Созак — один из стратегических районов, лидер по добыче урана. Здесь Нуралхан Кушеров лично пообщался с жителями. Вопросов накопилось немало — от разбитых дорог до экологических тревог.

Житель посёлка Таукент рассказал: внутридомовые дороги не видели ремонта уже 30 лет.

Нуртай Есбергенов, житель посёлка Таукент: «Дороги строились ещё до независимости. Сейчас от них остались лишь ямы. У местного акима нет средств. Просим помощи в благоустройстве».

Ответ не заставил себя ждать. Аким области пообещал — вопрос решат в этом году.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Все поселки проехали, всё зафиксировали. 70 миллионов тенге уже выделено. Работы начнутся в этом году».

Ещё один сигнал поступил из села Кумкент. Люди обеспокоены судьбой озера Кызылколь — природного богатства района.

Ержан Бекбаров, житель села Кумкент: «Озеро может погибнуть. Его грязь была целебной, а теперь оно высыхает. Ветра разносят соль, рядом строится завод. Это не навредит?»

По словам акима, напротив — строительство должно пойти озеру на пользу.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы предложили инвестору организовать зону отдыха на Кызылколе. Он согласился. Сваи уже забиты, работа идёт».

В завершение встречи глава региона озвучил социально-экономические итоги:

— рост валового продукта на 15,3%,

— рост доходов промышленности на 15,8%,

— 240,4 млрд тенге инвестиций в прошлом году.

В этом году по программе «С дипломом в село» 25 молодых специалистов получат подъёмные выплаты на сумму 9,8 млн тенге. Ещё 9 — помощь в приобретении жилья на сумму 76,6 млн.

Жители благодарили за внимание, но дали понять — теперь ждут не обещаний, а реальных дел. Время пошло!