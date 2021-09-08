Объявление

Согласно подпункта 3) пункта 12 Главы 2 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19.03.2015 г. № 18-04/245» «Об утверждении Правил проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков» объявляется проведение конкурса на водоемы «Алатау батыр» и «Икансу». Объявление о проведении конкурса было опубликовано 27.08.2021 г. на платформе управления цифровыми активами «Реестр государственного имущества E-QAZYNA.KZ» (www.gosreestr.kz).

Конкурс проводится 17.09.2021 г. в 11-00 часов.

Условия конкурса указаны в Приказе Министра Сельского хозяйства РК от 19.03.2015 г. № 18-04/245» «Об утверждении Правил проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков».

Организатор — Арало-Сырдарьинская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства.

Озеро Алатау батыр — расположено на территории Шардаринского района Туркестанской области в 19 км от сельского округа Алатау батыр, в 26 км от города Шардара. Длина – 0,433 км, ширина – 0,209 км, площадь — 9 га, глубина — 3 м.

Конкурсные заявки принимаются в срок до 10:55 часов 17.09.2021 г.

Озеро Алатау батыр закрепляется на срок до 49 лет.

По порядку проведения конкурса необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале:

для физических лиц:

— индивидуальный идентификационный номер, фамилия, имя и отчество (при его наличии);

для юридических лиц:

— бизнес-идентификационный номер, полное наименование, фамилия, имя и отчество (при его наличии)первого руководителя;

реквизиты расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;

контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).

Водохранилище Икансу — расположено на территории города Кентау Туркестанской области, в сельском округе Икан, в 30 км от города Кентау. Длина – 0,386 км, ширина — 0,560 км, площадь — 13 га, глубина — 5 м.

Конкурсные заявки принимаются в срок до 11:55 часов 17.09.2021 г.

Водохранилище Икансу закрепляется на срок до 49 лет.

По порядку проведения конкурса необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале:

для физических лиц:

— индивидуальный идентификационный номер, фамилия, имя и отчество (при его наличии);

для юридических лиц:

— бизнес-идентификационный номер, полное наименование, фамилия, имя и отчество (при его наличии)первого руководителя;

реквизиты расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;

контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).

Примечание: Объявление о проведении конкурса водоемов местного значения по Туркестанской области будут опубликованы на платформе управления цифровыми активами «Реестр государственного имущества E-QAZYNA.KZ» (www.gosreestr.kz)

Арало-Сырдарьинская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства, телефон: 8 (7242) 23-19-66