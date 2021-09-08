Самым пожилым привитым от опасной инфекции в стране стал 91-летний Заманбай Атишов.

Проживает он в городе Кентау Туркестанской области, а родился в 1930 году в селе Карнак. Старожил принял оба компонента вакцины и чувствует он себя хорошо.

«Я доверяю эффективности вакцины, ведь это доказано наукой. Потому и принял решение вакцинироваться, чтобы избежать болезни. Мои дети также привиты. Думаю, мы должны доверять врачам, чтобы справиться с этим опасным вирусом, — говорит пожилой человек, воспитывающий 10 внуков и правнуков.

На сегодня весь мир борется с распространившейся эпидемией. И единственный способ борьбы с ней – это вакцинация. В Кентау сейчас вакцинировано около 50 тысяч граждан, в том числе и люди старшего возраста. Мухтархану Жалалову сейчас 85 лет. Пожилой человек также недавно вакцинировался. Он принял обе дозы противовирусной вакцины «Спутник-V».

Сотрудники поликлиники села Карнак отмечают, что очень много среди желающих привиться именно пожилых людей. По официальным данным, в Казахстане вакцинировано против коронавируса 32 866 пенсионеров в возрасте от 80 до 89 лет. Большая часть активных пожилых людей проживает в Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях и городе Алматы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в стране вакцинировано около 136 тысяч пожилых людей в возрасте от 70 до 79 лет и 1417 старше 90 лет. Таким образом, пенсионеры активно вносят вклад в сохранение здоровья общества.