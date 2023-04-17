Безопасность в такси под вопросом? Или как в Шымкенте напали на пассажира

Журналист сайта OTYRAR подняла тему безопасности поездок в такси Яндекс и Uber после жалоб, которые поступили в редакцию сразу от нескольких человек.

Инфоповодом стала история Азамата (имя изменено) и его семьи. Для объективности, мы направили запрос в пресс-службу Яндекс.Такси, который также отвечает за Uber в СНГ.

Днем 2 апреля Азамат ехал со своей семьей в супермаркет. Как вдруг, таксист остановился на другой точке и отказался довозить пассажиров.

«Когда водитель привез на совершенно другую точку, я сказал, что нам нужно в супермаркет. Он раздражительно ответил, что на карте не указано. Моя дочь показала, что до пункта назначения еще есть целая минута. После этого он очень грубо обратился к ней и начал при мне учить её, как нужно заказывать такси»,— делится Азамат.

Не вытерпев грубого тона, мужчина ответил таксисту, завязалась словесная перепалка. В этот момент водитель остановил машину, вышел из салона, открыл заднюю дверь и напал на пассажира. В шоке от происходящего мужчина говорит, даже не помнит что именно произошло. Ясно одно, таксист начал оскорблять, выражаться нецензурной бранью, дергать и звать на улицу, чтобы решить вопрос по-мужски. При том, что сам водитель почти в два раза младше пассажира.

«Начался переполох, моя жена и дочь испугались и вызвали полицию. Как только дочь сказала, что они уже в пути, водитель остановился и сел обратно за руль. Дальше из принципа мы не выходили из машины, решили дождаться полицию и решить вопрос на уровне закона», — рассказывает потерпевший.

Это заявление, вероятно, как и сотни подобных, осталось без рассмотрения полиции. Зато в Яндексе приняли меры: горе-водителя отстранили от работы.

Это не единственный случай, когда пассажиры жалуются на хамство таксистов. Для шымкенстких пассажиров уже стало нормой выяснять отношения с водителями, а больше всех достается девушкам и женщинам.

«Каждый вечер я еду домой с работы, очень уставшая и ни с кем не хочу говорить. Но обязательно таксисту приспичит узнать мой номер или пофлиртовать со мной. Особенно раздражает, когда они начинают учить жизни, говоря, что нельзя засиживаться и быстрее выходить замуж. Думаю каждая девушка сталкивалась с этим», -говорит жительница города Гаухар.

Нередки случаи, когда водитель высаживает пассажира так, как считает, что цена за поездку, которую ставит счетчик занижена.

«На восьмое марта я со своими подругами заказала такси. Поездка показала 500 тенге. Расстояние небольшое, а нас было 4 девочек. Как только мы сели и поездка началась, таксист начал возмущаться и требовал, чтобы мы подняли цену, либо он нас оставит. По итогу мы высадились вдоль дороги»,-рассказывает Асель Малик, пользователь сервиса такси.

Все опрошенные девушки в один голос твердят: «Лучше промолчать, переплатить или дойти самой, чем затевать ссору, конец которой неизвестен». Поэтому зачастую поведение недобросовестных водителей остается безнаказанным.

Мы связались с пресс-службой Яндекс.Такси, чтобы подробнее узнать, как проходит отбор водителей и как быть пассажирам, которые оказались в машине у агрессивного водителя. Но там нам ответили, что всплеска жалоб ни в Шымкенте, и в целом Казахстане зафиксировано не было.

«В сервисе есть служба поддержки и для пользователей, и для водителей. При возникновении любых вопросов по поездке, мы рекомендуем сразу обращаться в службу поддержки — каждый случай рассматривается индивидуально».

А на вопрос как же проводят отбор и инструктаж водителей, нам ответили так:

«Сервис работает с парками-перевозчиками, которые в свою очередь сотрудничают с водителями. Мы отвечаем за разработку программного обеспечения, контроль за качеством его работы и маркетинговое продвижение сервиса. Таксопарки, как перевозчики, несут ответственность за качество и безопасность перевозок, набор водителей, за то, чтобы пользователь был доволен поездкой»,— сообщила пресс-служба Яндекс.Такси.

Исходя из ответа Яндекс. Такси, за безопасность пассажиров несут ответственность таксопарки. Тем не менее, как показывает практика, в Яндексе полно так называемых независимых таксистов.

Они не принадлежат каким-либо таксопаркам. Кто отвечает за безопасность в таком случае? Вопрос из ряда риторических.