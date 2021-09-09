В дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что в точке общепита, расположенного в районном центре, неизвестные лица похитили у него коробку с окорочками.

Сумма нанесенного ущерба составила около 15 тысяч тенге. Получив сообщение, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного отдела. Установлено, что мужчина оставил возле заведения коробку с 19 окорочками для оттаивания, а вернувшись, не обнаружил товар и вызвал полицию.

Стражи порядка провели подворный обход, опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения, установленные на близлежащих улицах. В результате с помощью видеокамер установили личность злоумышленника. Благодаря собранной информации полицейские задержали его по месту жительства.

Им оказался житель Отырарского района. Как выяснилось, пожилой мужчина возвращался с работы и заметил оставленный без присмотра товар. Затем подозреваемый погрузил коробку на свой велосипед и уехал.

Похищенный товар вернули законному владельцу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража“. Выясняются все обстоятельства произошедшего.