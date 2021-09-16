В исправительном учреждении, осужденные своими руками делают поделки и участвуют в конкурсе.

Среди всех изделий члены жюри выбирают самую лучшую и награждают осужденного финансово.

У осужденного за педофилию мужчины, за поделкой нард есть время подумать о своем поступке и поразмышлять над смыслом жизни. Мужчину осудили на 6 лет, и полтора года он уже отсидел. На воле его ждет жена, 4 детей, мама и бабушка, ради которых он старается и отправил свои работы на выставку «Умит отын сыйла», надеясь на выигрыш.

«Работаем с индивидуальным предпринимателем. Астау, разные чашки, кресло, сувениры, нарды и шахматы, которые на выставке, мы изготавливаем сами. Все осужденные трудятся во благо своих родных на воле», — рассказывает осужденный.

На выставки члены жюри тщательно оценивали работы осужденных. По словам члена жюри Райхан Кудайбергеновой, такие творческие мероприятия помогают оступившимся развиваться всесторонне, ведь несмотря на все, каждый заслуживает второй шанс. К слову, членов жюри впечатлила изделия из женской колонии.

«Мы выбирали по справедливости, я думаю. Мы выбирали по большинству голосов. В жюри, если можно так сказать, участвовали члены общественного наблюдательной комиссии и сотрудники акимата, мы смотрели чисто визуально, мы по смысловым параметрам смотрели, какой смысл заложен в эти картины сколько затрачено труда», — комментирует Райхан Кудайбергенова, председатель общественно наблюдательной комиссии по г.Шымкент и Туркестанской области.

Главная цель мероприятия — передать все поделки и картинки осужденных в детские дома. А чтобы мотивировать приговоренных, мероприятие было организовано в виде конкурса. Победители получат денежный приз.

«В мероприятии участвуют 5 исправительных учреждений, среди них есть и женская колония. Раз в год проводится такой конкурс, в воспитательных целях. Если присмотреться к работам, есть работы, где осужденный передает через картинку, как он жаждет свободы. К слову, после того как они выйдут на свободу, они могут спокойно применять свои знания и умения, которые они получили за решеткой», — говорит Нурлыбек Сандыбаев, заместитель начальника исправительного учреждения.

В будущем такие мероприятия будут проводиться еще больше и лучше. К слову, около 200 осужденных работают на зоне и изготавливают поделки своими руками. На воле их продают, а деньги приговоренным перечисляют на карту.

Көркем Усибалиева