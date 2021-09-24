За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2537 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 181
город Алматы — 547
город Шымкент — 122
Акмолинская область — 128
Актюбинская область — 137
Алматинская область — 270
Атырауская область — 68
Восточно-Казахстанская область — 118
Жамбылская область — 58
Западно-Казахстанская область — 84
Карагандинская область — 340
Костанайская область — 104
Кызылординская область — 62
Мангистауская область — 23
Павлодарская область — 190
Северо-Казахстанская область — 71
Туркестанская область — 34
Всего в стране выявлено 872 596 заболевших.