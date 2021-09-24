Фото: Yelzhan Birtanov

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2537 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 181

город Алматы — 547

город Шымкент — 122

Акмолинская область — 128

Актюбинская область — 137

Алматинская область — 270

Атырауская область — 68

Восточно-Казахстанская область — 118

Жамбылская область — 58

Западно-Казахстанская область — 84

Карагандинская область — 340

Костанайская область — 104

Кызылординская область — 62

Мангистауская область — 23

Павлодарская область — 190

Северо-Казахстанская область — 71

Туркестанская область — 34

Всего в стране выявлено 872 596 заболевших.

 

 

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