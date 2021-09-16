За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3343 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Город Нур-Султан — 339, город Алматы — 704, город Шымкент — 122, Акмолинская область — 178, Актюбинская область — 240, Алматинская область — 278, Атырауская область — 96, Восточно-Казахстанская область — 136, Жамбылская область — 69, Западно-Казахстанская область — 122, Карагандинская область — 463, Костанайская область — 142, Кызылординская область — 77, Мангистауская область — 57, Павлодарская область — 195, Северо-Казахстанская область — 80, Туркестанская область — 45.
Всего в стране выявлен 851661 заболевший.