Завершен проект освещения на территории мавзолея Х.А.Ясауи.

Для подсветки исторического памятника было использовано 1200 метров электрической проводки, 229 цветных ламп. При реализации уникального проекта потребовалось сохранить и не испортить каждую деталь этого памятника древности.

В торжественном мероприятии, посвященном презентации архитектурной подсветки мавзолея Х.А. Ясауи принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Исторический Указ Елбасы, Первого Президента Нурсултана Назарбаева открыл новое дыхание Туркестану. Обновленный Туркестан уже в другом статусе, а мы стали свидетелями одного из этих добрых начинаний в областном центре южного края страны. Для подсветки исторического памятника использована практика в мировых местах паломничества , таких как Мекке Мадине, мечети Айя София в Стамбуле и Регистане в Самарканде. И мы объявляем открытым осенний туристический сезон и хотим пригласить всех гостей тюркоязычных стран и не только. Благодаря непрерывному развитию сферы туризма, мы намерены обеспечить приток туристов и количество посетителей в 2025 году до 2 более с половиной млн. человек, – сказал У. Шукеев.

Проект освещения мавзолея осуществлен при поддержке Министерства культуры и спорта РК, с экспертным заключением РГП «Казкайтажанарту», с учетом рекомендаций археологов. По словам технического директора проекта Багилы Исаковой, прежде чем приступить к проекту, специалисты провели исследовательские и аналитические работы в известных мировых исторических музеях, подобных мавзолею Ясауи.

«Мы работали под контролем компетентных учреждений, со специальным экспертным заключением. Светильники были установлены вокруг мавзолея, на крыше с помощью качественных установок. За время работы не было повреждено ни одного кирпича. Потому что свет был подключен с помощью дополнительно установленной установки. Светодиодные светильники с DMX управлением», — рассказал руководитель проекта.

По словам специалистов, при изменении оптики и световых характеристик видны различные элементы эпиграфики, то есть каллиграфические надписи на стенах мавзолея. Именно этот удивительный вид мавзолея станет главной особенностью освещения.

На торжественном вечере, в Ботаническом саду возле исторического мавзолея выступили оркестр казахских народных инструментов имени «Сугир» областной филармонии им.Ш. Калдаякова, также артисты театра «Астана Балет» и известные певцы.