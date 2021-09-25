Ясауи

Завершен проект освещения на территории мавзолея Х.А.Ясауи.

Для подсветки исторического памятника было использовано 1200 метров электрической проводки, 229 цветных ламп. При реализации уникального проекта потребовалось сохранить и не испортить каждую деталь этого памятника древности.

В торжественном мероприятии, посвященном презентации архитектурной подсветки мавзолея Х.А. Ясауи принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Шукеев

«Исторический Указ Елбасы, Первого Президента Нурсултана Назарбаева открыл новое дыхание Туркестану. Обновленный Туркестан уже в другом статусе, а мы стали свидетелями одного из этих добрых начинаний в областном центре южного края страны. Для подсветки исторического памятника использована практика в мировых местах паломничества , таких как Мекке Мадине, мечети Айя София в Стамбуле и Регистане в Самарканде. И мы объявляем открытым осенний туристический сезон и хотим пригласить всех гостей тюркоязычных стран и не только. Благодаря непрерывному развитию сферы туризма, мы намерены обеспечить приток туристов и количество посетителей в 2025 году до 2 более с половиной млн. человек, – сказал У. Шукеев.

Проект освещения мавзолея осуществлен при поддержке Министерства культуры и спорта РК, с экспертным заключением РГП «Казкайтажанарту», с учетом рекомендаций археологов. По словам технического директора проекта Багилы Исаковой, прежде чем приступить к проекту, специалисты провели исследовательские и аналитические работы в известных мировых исторических музеях, подобных мавзолею Ясауи.

«Мы работали под контролем компетентных учреждений, со специальным экспертным заключением. Светильники были установлены вокруг мавзолея, на крыше с помощью качественных установок. За время работы не было повреждено ни одного кирпича. Потому что свет был подключен с помощью дополнительно установленной установки. Светодиодные светильники с DMX управлением», — рассказал руководитель проекта.

По словам специалистов, при изменении оптики и световых характеристик видны различные элементы эпиграфики, то есть каллиграфические надписи на стенах мавзолея. Именно этот удивительный вид мавзолея станет главной особенностью освещения.

На торжественном вечере, в Ботаническом саду возле исторического мавзолея выступили оркестр казахских народных инструментов имени «Сугир» областной филармонии им.Ш. Калдаякова, также артисты театра «Астана Балет» и известные певцы.

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