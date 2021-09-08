В районе проживает 78 тысяч человек.

А всего в регионе вакцинировано 35 625 человек. Остальные жители освобождены от прививок по состоянию здоровья, в том числе и несовершеннолетние дети. Кроме того, в области привиты на 99% жители Созакского района, 96% Отырарского и Толебийского районов, 95% Арысского и 93% Мактааральского районов, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Отметим, что на сегодняшний день в области первую часть вакцины приняли 778 010 человек, а вторую — 625 117 жителей.

За последние сутки по области зарегистрировано 34 случая заболевания опасной инфекцией. Темпы роста эпидемии составляют 0,25%. На сегодня инфекционные стационары имеют 2600 мест, 1770 коек остаются свободными. А с начала эпидемии зарегистрировано 13 372 случая коронавируса.