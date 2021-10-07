Шымкент будет обеспечен водой. До конца 2023 года вопрос водоснабжения будет полностью решен.

До конца года будет завершено строительство 3 магистральных, 11 внутриквартальных водопроводных сетей. Полным ходом сейчас прокладывают водопровод к отдаленным населенным пунктам.

Строители называют этот водопровод вдоль алмаатинской трассы — главной артерией подачи воды, ее гарантия — 100 лет без преувеличения. По этой магистрали вода будет поступать туда, куда воду сегодня доставляют цистернами.

На этом участке работает строительная компания, они не только кладут новые трубы, уже проводится работ по обновлению водопроводной сети. Для этого из бюджета выделены средства. Руководство компании УВИК, уверяет, что все работы будут завершены в указанные сроки.

«В нескольких микрорайонах города наша компания обновляет водопроводные сети, также мы прокладываем новые трубы там, где раньше их не было. От государства выделены средства, чтобы ситуация с подачей воды наладилась, и чтобы жители могли пить чистую воду, а главное, — без перебоев», — говорит Нургали Космуратов, директор ГКП «УвиК».

В Шымкенте до 2023 года дополнительно проведут систему водоснабжения еще в три крупных населенных пункта.

В 2023 году вопрос питьевой воды в третьем мегаполисе будет полностью решен.