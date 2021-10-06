В Шымкенте завершаются работы по подготовке техники к отопительному и снегоуборочному сезону.

Районными акиматами и коммунальными предприятиями города разработаны схемы маршрутов, улиц, пешеходных тротуаров, на которых будет проводиться работа по очистке дорог от снега.

Холода Шымкент готов встретить во всеоружии. Выстроенная в ряд спецтехника — яркое тому подтверждение. Спецмашины предназначены для уборки и вывоза снега, посыпки инертными материалами. Готовность техники к зиме на контроле заместителя городского главы.

Чиновники говорят, что учли прошлогодние недочёты и уверяют — ошибок не повторят. Снег с тротуаров будут убираться одновременно с дорогой.

Ерболат Тасболатов, работник ТОО «ЛТД Тұрмыс»:»Как выпадет снег, мы с ночи начинаем чистить и до утра. И посыпаем инертными материалами. Чтобы утром водители ездили по чистым дорогам, а горожане без проблем передвигались по тротуарам».

Сотрудники ТОО «ЛТД Тұрмыс» обслуживают территорию трех районов Шымкента. В снегоуборочных работах будет задействовано 280 единиц специальной техники.

Бауыржан Амирбеков, заместитель генерального директора «ЛТД Тұрмыс»:»В Енбекшинском районе у нас 74 улиц, в Абайском мы обслуживаем 71 и такое же количество улиц за нашим предприятием закреплено по Аль-Фарабийскому району. Всего по городу 228 улиц. У нас есть подрядные организации, как «Байтерек ЛБ» и «Югдорсервис».

Оценить готовность коммунальных служб к холодам можно будет уже во время первого снегопада и гололеда.