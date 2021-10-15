В Шымкенте стартовал второй этап молодежной лиги.

Соревнования организовали с целью пропаганды здорового образа жизни, и для того, чтобы привить молодежи любовь к спорту. На участие в состязаниях из школ подали 143 заявки. На официальном открытии побывал первый заместитель акима города Шынгыс Мукан.

«В этом году наряду со школами, колледжи и университеты тоже изъявили желание участвовать в молодежной лиге. Надеемся, что эти соревнования станут доброй традицией не только для Шымкента, но и для всех городов и областей страны», — говорит Шынгыс Мукан, первый заместитель акима Шымкента.

В соревнованиях примут участие 7 вузов и 30 средне-специальных учебных заведений. Судить участников будут 110 квалифицированных арбитров, имеющих специальную лицензию. Кроме того, будут определены победители в различных номинациях: Лучший защитник, лучший вратарь и многие другие, всем им будут вручены дипломы и ценные призы.

«Соревнования проходят по 4 видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол и шахматы. Футбол среди мальчиков, волейбол среди девочек, баскетбол среди мальчиков, шахматы смешанные. В трех видах спорта участвуют ученики 8-11 классов, а в шахматах возраст не имеет значения», — говорит Ерлан Айтбаев, руководитель «Молодежного ресурсного центра» Шымкента.

Команды которые станут победителями, продолжат участие в 1/8 финала в апреле. Соревнования среди студентов проходят отдельно отдельно. Победителей будут чествовать в мае 2021 года.