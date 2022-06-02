Закрытие молодежной лиги прошло в Шымкенте

На главном шымкентском стадионе выбирали победителей молодежной лиги по футболу, передает OTYRAR.

Посмотреть на захватывающую игру собрались тысячи человек. Молодежная лига проводится в мегаполисе второй год подряд. В этом году в ней приняли участие 151 школа мегаполиса.

«Молодежная лига — очень важные соревнования для развития массового спорта у школьников. Учащиеся школ соревнуются в 4 видах спорта — футболе, баскетболе, волейболе и шахматах. Проект также позволяет отобрать сильнейших игроков с целью формирования сборной команды на чемпионаты республики», — говорит Магжан Исахов, руководитель молодежного ресурсного центра г. Шымкента.

Соревнования проходили в течение трех месяцев. В интеллектуальных баталиях по шахматам первое место заняли учащиеся школы-лицея №9, в баскетболе выиграла команда школы-гимназии №8, лучшей командой волейболистов стали учащиеся 113 средней школы.

«Турнир продолжался 2-3 дня, было очень трудно но интересно», — говорит Лилия Асанхан, шахматистка.

«Турнир получился очень тяжелый, но в финале было не так тяжело«, — говорит Ерсултан Ахметбек, баскетболист.

Общий призовой фонд молодежной лиги составил 80 млн тенге. Команды школ-победителей получили по 20 млн тенге. Директора учебных заведений говорят, планируют вложить эти средства в развитие школ.

«Так как мы IT-лицей, хотелось бы улучшить материальную базу, посмотрим может это будет LED-экран, может это будут интерактивные доски», — говорит Анар Аманкулова, директор лицея №9.

Чемпионом молодежной лиги по футболу в этом году стала команда школы №65, которая обыграла соперников со счетом 3:1. В церемонии закрытия турнира принял участие аким города. Он поздравил юных спортсменов с победой.