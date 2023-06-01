В Шымкенте открылся стадион «Металлург»

В Шымкенте открылся спортивный комплекс «Металлург». Его открытия горожане ждали долгие годы. Стадион был построен 1957 году, здесь проводились самые масштабные соревнования и концерты. Затем стадион пришел в упадок.

На его реконструкцию ушло несколько лет. Теперь на стадионе можно заниматься по 16 видам спорта это шахматы, волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика и многое другое. На реконструкцию потратили 3,8 миллиарда тенге.

К открытию стадиона приурочили проведение масштабных соревнований «Шымкент Жастар Лигасы». В ней приняли участие почти 6 тысяч школьников. Соревнования проходили по 4 видам спорта — шахматы, волейбол, футбол и баскетбол. За первые места школам подарили микроавтобусы. В частности, № 47 школа выиграла по футболу, №8 гимназия по волейболу и №9 школа по шахматам.