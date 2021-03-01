Сегодня состоялось торжественное открытие проекта, инициированного акимом города Шымкент Муратом Айтеновым.

Этот проект реализуется в городе впервые. Цель – развивать у школьников волю и упорство через занятия спортом и формировать команды на чемпионаты РК.

Будет организовано первенство среди учащихся средних школ по 4 видам спорта, а именно – по футболу, баскетболу, волейболу и шахматам. В их поддержку созданы фан-клубы, разработаны название каждой команды, девиз, эмблема и единая форма одежды команды, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Общий призовой фонд составляет 80 млн тенге. Команде, победившей в различных видах спорта, присуждается денежный приз в размере 20 миллионов тенге. Данные средства пойдут на нужды школы, на укрепление ее материально-технической базы.

Игры по футболу, волейболу, баскетболу пройдут с марта по май месяцы текущего года, а соревнования по шахматам — в сентябре. Во время игры за членов команды будут болеть специальные фан-клубы.

Для участия в проекте по 4 видам спорта подали заявки 536 команд из 140 школ.

Также дипломы и ценные призы будут вручены победителям в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший игрок», «Лучший руководитель», «Лучший болельщик», «Лучший фан-клуб», «Лучший воспитатель», «Лучшее образовательное учреждение».