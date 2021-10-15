Только один день — 2 ноября 2021 года на сцене Русского драматического театра г.Шымкент состоится спектакль пантомимы «Эпизоды».

«ЭПИЗОДЫ» — это цикл пантомимических миниатюр о жизни и мечтах человека. Режиссер-постановщик: Червяков Сергей. Продолжительность спектакля: 45 минут.

Сергей Червяков – уроженец Алматы, актёр, режиссёр, педагог. Один из создателей первого в Казахстане театра пантомимы и аттракционов «Террор» и «Живые статуи». Преподаватель Пантомимы в Театральной академии и Эстрадно-цирковом колледже. Участник многочисленных Международных конкурсов и фестивалей пантомимы в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Итак, мы ждем вас 2 ноября в 19.00!

Зрители не запускаются в театр без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска)

Количество мест ограничено

Театр работает по проекту ASHYQ

Справки по тел: +7 701 483 98 77, +7 775 438 77 36, + 7(7252) 53 03 92

Стоимость билетов: 3000-4000 тенге.