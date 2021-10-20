18 октября в социальных сетях Instagram и Facebook было размещено видео с текстом “В Туркестане сотрудник полиции спас жизнь…”.

Данное видео сразу же заметили сотрудники мониторинговой группы Департамента полиции Туркестанской области. В течение суток выяснили, кто из полицейских спас женщину. Им оказался старший инспектор местной полицейской службы Бауыржан Саржанов.

– 18 октября по службе я был в районе, где два микрорайона города соединяет большой мост. Примерно в 15:20 часов я услышал: “Спасите!”. Когда я посмотрел в сторону, откуда доносился голос, заметил двух людей, стоящих на мосту над железной дорогой. Одной из них была женщина, пытавшаяся спрыгнуть с моста. Я незамедлительно ринулся к ним. Единственная мысль была – спасти женщину.

Приблизившись, увидел девочку с заплаканными глазами, обнявшую и пытавшуюся хоть как-то удержать женщину. Конечно, маленькая девочка мало, что могла сделать. Я крепко схватил женщину и потащил на себя. Женщина кричала и просила отпустить ее. Я хотел спасти и начал говорить о том, как опасен такой поступок, что ее ждет семья. Постепенно уговаривая ее, мы спустились с лестницы моста и отошли в безопасное место.