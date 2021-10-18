По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков.

На севере, востоке страны ожидается – туман, в южных регионах усиление ветра.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и юге Северо-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской, ночью на юге Павлодарской областях ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +10..+23 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +7..+24 °C, без осадков, легкий ветер.