Сотрудники отдела местной полицейской службы У правления полиции Абайского района проверили сдаваемые в посуточную аренду квартиры.

В ходе рейда были проверены съемные квартиры в многоэтажных жилых домах, расположенных на территории 8-го микрорайона.

В рамках мероприятия в отношении 1-го гражданина был составлен протокол по части 1 статьи 492 Кодекса РК административных правонарушениях (Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от десяти календарных дней до одного месяца). Кроме того, в отношении лиц, которые предлагали прохожим гражданам и проезжающим водителям автомашин снять суточные квартиры, составлены протоколы по статье 449 КоАП РК (Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг).

В ходе мероприятия гражданам была проведена разъяснительная работа по соблюдению общественного порядка и тишины в ночное время.