После двух трагедий, за последние две недели, когда в посуточных квартирах в Шымкенте, в одной за другой находили трупы молодых девушек, шымкентские полицейские стали чаще выходить в рейды.

За одну неделю на съемных квартирах Шымкента — два трупа: в обоих случаях жертвы — 23-летние девушки. Первую жертву 25 ноября обнаружила хозяйка посуточного жилья по проспекту Республики. Подозреваемой по делу проходит 31-летняя женщина.

«По этому случаю возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали, следствие продолжается», — говорит Ералы Джумаханбетов, начальник ДП Шымкента.

Тело второй девушки обнаружили правоохранители на съемной квартире по улице Тыныбаева 30 ноября. Никаких зацепок полицейские пока не нашли. Неужели подозреваемый так умело замёл следы? Следствие склоняется к другой версии — это был несчастный случай.

«По второму делу нет подозреваемых, дверь была заперта, внутри квартиры нашли труп. Все окна были закрыты», — говорит говорит Ералы Джумаханбетов, начальник ДП Шымкента.

В Шымкенте по-прежнему популярна услуга по сдаче внаём жилья: так называемые, суточные и почасовые квартиры. Точное количество таких квартир не берется назвать никто. В большинстве случаев при сдаче жилья не отчисляют налоги, не регистрируют «жильцов» в учетных книгах.

Нанимателям наплевать на жильцов соседних квартир – они распивают спиртное, устраивают драки, скандалы, включают музыку на полную громкость, мусорят, нарушая права соседей на личное время и отдых. Возможно, этот вид бизнеса имеет право быть, но только не по соседству с нами, говорят жители. Для людей, далеких от бизнеса, с «ночными бабочками» жизнь превратилась в сущий ад.

В суточных квартирах Шымкента не первый раз убивают женщин. 25 февраля этого года в одной из квартир в восьмом микрорайоне нашли тело 40-летней женщины. По одной из версий, она была задушена.

Анастасия Новикова