25 февраля 2021 года около 21:25 в дежурную часть УП Абайского района ДП г.Шымкент поступило сообщение о том, что неизвестный убил женщину.

В ходе проверки следственно-оперативной группой установлено, что в одной из квартир многоэтажного дома на территории Абайского района в результате возникшей ссоры мужчина нанес несколько ударов кулаком в область лица и стал душить женщину, которая от полученных телесных повреждений скончалась, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

Подозреваемый установлен и доставлен в Управление полиции Абайского района. Им оказался житель Туркестанской области, 1991 года рождения. Потерпевшая жительница Туркестанской области, 1983 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 99 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

По результатам расследования и назначенных экспертиз будет принято процессуальное решение.