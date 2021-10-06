Привлечены субъекты за неисполнение обязанности предусмотренной подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях».
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент субъекты естественных монополий ГКП «Городская больница города Шымкент №3», ПК «Абдулла», ТОО «ЮжКазТрансСервис» привлечены к административной ответственности.
Субъектам наложены штрафы на общую сумму 1 545 117 тенге по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РККомитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК