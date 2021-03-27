Как школьники будут учиться в IV четверти.

В городах зелёной и жёлтой зонах:

обучение в комбинированном формате для всех классов, не более 25 человек в классе.

В городах красной зоне:

обучение в комбинированном формате для предшкольных, 1-5 классов (в международных школах 1-7 классов), не более 25 человек в классе;

обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для 9, 11 (12) классов, не более 15 человек в классе.

Во всех регионах республики:

обучение в традиционном формате для школ с контингентом до 300 учащихся, не более 25 человек в классе;

индивидуальное обучение во внеурочное время в группах не более 15 человек.