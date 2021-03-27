Как школьники будут учиться в IV четверти.
В городах зелёной и жёлтой зонах:
обучение в комбинированном формате для всех классов, не более 25 человек в классе.
В городах красной зоне:
обучение в комбинированном формате для предшкольных, 1-5 классов (в международных школах 1-7 классов), не более 25 человек в классе;
обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для 9, 11 (12) классов, не более 15 человек в классе.
Во всех регионах республики:
обучение в традиционном формате для школ с контингентом до 300 учащихся, не более 25 человек в классе;
индивидуальное обучение во внеурочное время в группах не более 15 человек.