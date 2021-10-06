В Управление по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области поступила оперативная информация о том, что некая жительница Сайрамского района хранит у себя наркотические средства.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Карасора-2021” создали специальную группу из числа оперативников УПН ДП ТО и сотрудников районного подразделения полиции, которые сразу же приступили к необходимым мероприятиям. В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице одного из поселков Сайрамского района полицейские остановили легковую автомашину и задержали молодую девушку.

При обыске пассажирки оперативники обнаружили в ее сумке полиэтиленовый пакет с шестью свертками наркотического вещества со специфическим запахом. Изъятые вещественные доказательства стражи порядка направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическое средство оказалось “синтетическим наркотиком” общим весом около шести грамм.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта“. Подозреваемая арестована. По факту незаконного хранения наркотиков проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.