Шымкентцы стали чаще употреблять синтетические наркотики. Врачи бьют тревогу, ведь количество зависимых с каждым годом растет.

При этом если зависимость наступает быстро, практически после первого употребления, то лечение может занять до 9 месяцев, а то и больше. Тревогу бьют и полицейские. Если в прошлом году они изъяли из незаконного оборота 3,8 кг наркотиков, то за два месяца этого года уже 2 килограмма.

Степану 24 года, в реабилитационный центр его привезла мама. Употреблять психоактивные вещества он начал два года назад. Интерес к запретному рос, повышалась и дозировка. Денег стало не хватать. Когда из дома стали пропадать ценные вещи, родные забили тревогу.

«Я сначала автомобиль свой продал, затем мотоцикл продал, друзья все от меня отвернулись, и вот я очень сильно начал наркоманить. И сейчас я все потерял и меня редко кто на работу берет потому что видно по состоянию человека. Тем кто хочет попробовать не пробуйте, от малой дозы вызывает привыкание, у меня жена была, все было очень хорошо, ярко, а потом ты все из дома выносишь, очень плохо употреблять наркотики. Вся жизнь идет крахом. Сначала может весело, а потом зубы сыпятся, худой становишься, никому не советую употреблять и даже не общаться с теми кто употребляет», — говорит Степан (имя изменено) наркозависимый.

В Шымкенте на учете официально стоят 919 наркозависимых пациентов. Болезненное пристрастие приводит к развитию стойкой зависимости, изменяет психику и поведение человека, говорят специалисты. Современные наркотики стали доступнее и действуют значительно быстрее, вызывая стойкие расстройства поведения и необратимые последствия для здоровья. Причин, по которым люди начинают принимать наркотики, можно объединить в три группы.

«Тут имеется три фактора, первый один раз попробовал ничего за это не будет, но привыкание как раз таки возникает с первого раза. Второе это же курительные смеси, мол я покурю но я же не наркоман. Это тоже заблуждение. Путем курения идет очень сильное опьянение и интоксикация. Третий фактор все употребляют я употребляю», — говорит Ербол Койбагаров заведующий отделением центра психического здоровья г.Шымкента.

Специалисты говорят, статистика тех, кто употребляет синтетические наркотики в Шымкенте растет. Каждый второй наркозависимый — несовершеннолетний.

«После разового и вторичного употребления привыкаемость сформировывается. Наркотики для человека они как адаптаген или стимулятор служат. При употребление эндокринная система дает всплеск, гормоны, вдохновение, прилив сил. Он чувствует себя нужным, коммуникативным, и это в памяти закрепляется. Действие проходит и человек испытывает упадок сил, депрессия, чувствует себя ненужным, и этот фантом зовет, давай попробуем еще», — говорит Анатолий Ичетовкин ведущий специалист частного анонимного реабилитационного центра.

Понять что человек зависим можно по нескольким признакам, расширенным зрачкам, истощению, частым неврозам. Из за употребления синтетических наркотиков чаще всего страдает сердечно-сосудистая система, центральная-нервная система, печень, легкие и другие органы. И если зависимость наступает быстро, то излечиться от нее непросто. Это занимает от 6 до 9 месяцев.

Лечение проходит в изолированных медицинских учреждениях под пристальным контролем врачей и психотерапевтов. Специалисты отмечают, нередко в поисках новой дозы и денег на нее, зависимые попадают в уголовную среду и становятся распространителями — закладчиками и курьерами. В прошлом году в Шымкенте было выявлено 68 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято около четырёх килограммов «синтетики». За два месяца этого изъято больше двух килограммов.

«Так, в октябре прошлого года пресечена деятельность одного крупного интернет-магазина который распространял синтетические наркотики на территории города. По данному факту задержаны 4 человека. Они изготавливали, расфасовывали и закладывали в тайники различные виды синтетических наркотиков в целях сбыта. Сейчас мы проводим большую профилактическую работу среди молодых людей. Рассказывает о вреде и уголовном преследовании за распространение наркотических средств», — говорит Бауыржан Карбеков оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП г.Шымкента.

Наказание за распространение наркотиков суровое. Закладчикам и курьерам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.