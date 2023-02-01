За употреблением наркотиков задержали двух мужчин

24 января около трех часов ночи полицейские задержали двух молодых людей, которые употребляли наркотики.

Выйти на их след удалось через видеокамеры. Полицейские заметили подозрительную машину перед одним из городских магазинов.

На кадрах было видно, как парни употребляли белое вещество похожее на наркотики. Патрульные, немедля выехали по адресу и задержали мужчин с поличным. В карманах у одного из них нашли белое вещество в этиленовом пакете.

Сейчас проводятся все экпертизы, ведется досудебное расследование.