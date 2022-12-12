41-летняя женщина задержана с 500 дозами наркотиков в Шымкенте

Полицейские южного мегаполиса в очередной раз задержали распространителя синтетического наркотика «мефедрон».

Ею оказалась 41-летняя жительница Шымкента. В доме злоумышленницы обнаружили крупную партию синтетики: 101 грамм мефедрона, это в среднем около 500 разовых доз дурманящего порошка.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.

Сотрудники полиции предупреждают, что любое незаконное обращение с наркотиками влечет уголовную ответственность.