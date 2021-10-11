Планово-профилактические работы на сетях телерадиовещания будут проводить в Казахстане.

По этой причине телевидение и радио временно отключат.

20 октября 2021 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на техсредствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В это время будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

«Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств», — сообщает «Казтелерадио.