Качество дорог в Казахстане оставляет желать лучшего.

Специалисты говорят, дело не только в качестве стройматериалов и процветающей в этой отрасли коррупции. В стране катастрофически не хватает инженеров дорог. По словам гендиректора национального центра качества дорожных активов, среди дорожников, совсем мало тех, кто может составить проект, определить и измерить нужную ширину а главное толщину асфальтного слоя. Не хватает и тех, кто эти проекты сможет правильно прочитать и воплотить в жизнь. В сфере строительства дорог не хватает порядка 4 тысяч специалистов, а в сезон эта цифра доходит до 10-12 тысяч.

«Главная проблема сейчас у нас сейчас в том, что катастрофически не хватает инженеров-дорожников. Главная проблема — нет специалистов на местах и эта проблема на республиканской уровне существует. В дорожной системе работают порядка ста тысяч человек. Но, к сожалению, они все возрастные, средний возраст свыше 55 лет. Это говорит о том, что молодежь надо растить», — говорит Замир Сагинов, генеральный директор национального центра качества дорожных активов.

Но молодежь в «дорожники» не стремится. По специальности «Строительство автомобильных дорог и автодромов» в одном из шымкентских ВУЗов несколько лет подряд обучали дистанционно — группы не набирались. В этом году одну все же удалось сформировать, в ней обучаются 8 человек. Специалисты говорят, студенты боятся, что выбрав дорожное строительство могут потерять грант, хотя он закрепляется за учеником несмотря на выбор направления. Кроме того, бытует мнение, что дорожник — узконаправленная специальность, а потому зачастую идут на строительство зданий.

«Сама дорога является линейным сооружением, абитуриенты думают, что они будут вынуждены жить далеко от своих домов. Это их волнует. Но сейчас с увеличением дорожных работ, новых магистральных дорог — сейчас фронт работы велик. А их выполнить нужны специалисты», — говорит Куаныш Иманалиев, декан факультета «Архитектуры, строительства и транспорта» ЮКУ им.М.Ауэзова.

В управлении транспорта и автомобильных Шымкента говорят, для строительства дорог в городе специалистов достаточно. К возведению крупных объектов приглашают инженеров из других городов страны. Не хватает городу лишь рабочих, тех, кто будет закатывать улицы в асфальт.

«Дорожно-строительные работы считаются сезонными, весенне-летне-осенний период производятся, а в зимний период приостанавливаются. Я думаю, поэтому рабочие уходят на разные работы. Из-за этого нехватка дорожных рабочих», — говорит Омир Калыбаев, руководитель отдела автомобильных дорог Шымкента.

Представители вузов ведут активную агитработу среди школьников. Ну а пока, подрядчикам приходится активно искать специалистов на сайтах работ. Заработная плата дорожного рабочего колеблется в пределах 130-150 тысяч тенге, а вот инженерам предлагают больше — 250-300 тысяч тенге в месяц.