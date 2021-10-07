Шымкент ожидает поставки вакцины «Pfizer», об этом заявил главный врач третьего мегаполиса.

Бакытжан Позилов пояснил, что антидота «Pfizer»в Кзахстане еще нет, после поступления в городском управлении здравоохранения пояснят, где получить зарубежную вакцину.

«Как вы знаете, уже подписан договор и скоро вакцину доставят в Казахстан, как только антидот поступит в Шымкент, мы об этом объявим», — сказал Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

В Шымкенте эпидситуация стабильная, с начала года вирусом заразились больше 30 тыс. человек, среди которых около тысячи, к сожалению, скончались.