В Шымкенте пожилую женщину будут судить за побои.

Пенсионерка ударила первоклассника в школе. Якобы, тот обидел ее внука. Родители мальчика обратились полицию. Расследование длилось 2 месяца и только накануне материалы передали в суд. Мать пострадавшего ученика переживает, что обвиняемая может уйти от ответственности.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, пожилая женщина прямо в кабинете школы, бьет первоклассника по лицу. Инцидент произошел в августе этого года, когда учащиеся находились на подготовительных занятиях. Между первоклассниками возникла ссора, и один из них пожаловался на своего одноклассника бабушке. Та, ворвалась в кабинет, стала кричать на мальчика и сильно ударила его по лицу. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. По словам директора школы, учитель не успел остановить агрессивную старушку.

«Учитель запретила женщине заходить в кабинет, но та ее не послушала. Проникла внутрь и нанесла мальчику удар. Мы даже не успели отреагировать. У мальчика на лице остался след. Я думаю это из-за того, что у женщины было кольцо на пальце», — говорит Пернебай Беделов, директор школы «Жас Дарын-2».

После случившегося прошло два месяца, но женщина до сих пор не понесла наказания. Хотя мама мальчика написала заявление в полицию. Жанар Жаппаркулова говорит, что нападавшая даже не извинилась за нападение на ее сына. Мама ребенка уверяет, что от наказания, распускающая руки пожилая женщина, может уйти.

«Там была и мама того мальчика и бабушка, и последняя его ударила. После удара у моего сына на лице был синяк, кровоподтеки, сейчас уже заживает. Но в первое время он даже спать не мог от стресса, сейчас всего боится. А эта женщина даже не извинилась. Я думаю, что они уйдут от ответственности, потому что они в органах работают. Они сами сказали: «У нас времени нет, чтобы к тебе приехать, мы в органах работаем», — говорит Жанар Жаппаркулова, мать пострадавшего первоклассника.

В департаменте полиции рассказали, женщине вменяют статью «Побои». И только накануне, после двух месяцев расследования, дело передано в суд. Пожилой женщине грозит штраф — около 30 тысяч тенге или арест до 10 суток. Учитывая возраст обидчика, суд скорее всего обяжет выплатить штраф.

Пострадавшего первоклассника родители перевели в другую школу.

Анастасия Новикова